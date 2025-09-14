  • Спортс
Выдренков о 6:1 с «Ладой»: «Они ничем не удивили. Игра была под контролем СКА, очень хорошо сработало большинство»

Иван Выдренков высказался после победы СКА над «Ладой» (6:1).

– Иван, результат матча был предопределен в первый период. Что у вас пошло так хорошо?

– Сегодня очень хорошо сработало большинство. Мы реализовали свои попытки, и это принесло нам победу.

– «Лада» чем-то удивила в своей игре? Насколько это прагматичный стиль?

– Сегодня они ничем не удивили. Игра была под нашим контролем. Насколько я знаю, у нас скоро будет повторная игра с ними. Надо быть готовыми ко всему.

Борис Миронов много лет отыграл в Северной Америке. Уловили ли вы в их действиях какой-то североамериканский стиль?

– Они много играют в тело.

– Пришлось много вступать в единоборства?

– Они идут в тело, когда надо и когда не надо.

– Это непривычно?

– Нет, почему же. Это хоккей.

– Когда повели 3:0, было сложно удержать фокус?

– Я думаю, нет. Команда не отпускала нить игры. Да, мы пропустили один гол, но, как видите, это нас не сломало. Дальше забивали только мы.

– Сегодня у Никиты Дишковского дубль, это его первые шайбы в КХЛ. Как его поздравляли в раздевалке?

– Я очень рад за него. Хотел бы его еще раз поздравить. Думаю, это важный день для него. В раздевалке все его поздравили, похлопали и вручили шайбу.

– Вы всегда видели в нем потенциал большого бомбардира?

– Я достаточно давно с ним знаком. И да, я думал, что он пробьется в большой хоккей. Но все главное у него еще впереди. Это далеко не предел.

– Как вы считаете, почему у него такой прорыв в последних матчах? В предыдущем была ассистентский хет-трик, сегодня – его дубль.

– Все дело в доверии тренера. Он чувствует себя уверенно, и поэтому у него получается игра, – сказал защитник СКА Иван Выдренков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт СКА
