Маскот Шлиссик проголосовал на выборах губернатора Ленинградской области

Маскот Федерации хоккея Ленобласти проголосовал на выборах губернатора.

Сегодня, 14 сентября, проходили выборы губернатора Ленинградской области.

Свой голос на одном из избирательных участков отдал маскот Федерации хоккея Ленинградской области нерпа Шлиссик.

На должность главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Дрозденко («Единая Россия»), Андрей Лебедев (ЛДПР), Сергей Лисовский («Зеленые»), Сергей Малинкович («Коммунисты России») и Игорь Новиков («Справедливая Россия – Патриоты – За Правду»).