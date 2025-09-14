  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»
0

Павел Лысенков: «Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки»

Павел Лысенков считает, что Лимож станет любимым хоккеистом белорусских женщин.

Нападающий минского «Динамо» Алекс Лимож набрал 3 (2+1) балла в матче против «Барыса» (3:1).

«Я так и думал, что минское «Динамо» первым откроет счет и даже выиграет первый период – белорусы славятся своим стартовым натиском. Так и получилось – на шестой минуте забил Алекс Лимож.

При этом «Барыс» играл хорошо, и даже странно, что казахстанский клуб не забил ответный гол – в первом периоде динамовцы схватили сразу два удаления, причем одно было двойным (2+2).

Но на 34-й минуте «Барыс» все-таки реализовал свое преимущество. Майк Веккионе, которого занесло в Астану из Челябинска каким-то случайным степным ветром, забил свой первый гол в сезоне.

И буквально через минуту Лимож сделал дубль! Этот американский форвард – находка селекционной службы «Динамо». В трех матчах он набрал уже 5 (3+2) очков и сейчас идет первым среди лучших бомбардиров КХЛ. Вот так! А мы думали, за этот титул сразу же будут бороться Джошуа Ливо и Владимир Ткачев.

Форвард из системы «Вашингтона», выступавший за «Херши», набравший в прошлом сезоне АХЛ аж 44 (17+27) очка в 53 матчах, добавив к ним 6 (1+5) очков в восьми кубковых играх, выросший в степях Вирджинии на образцовом примере Алексея Протаса, лучшего друга Александра Овечкина – вот этот Лимож своей игрой быстро станет любимым хоккеистом всей Белоруссии, и особенно белорусских женщин. Он прям готовый кумир, лицо с обложки.

Второй период своей шайбой завершил Сэм Анас, и на этом все стало понятно. Минское «Динамо» с позиции силы взяло два очка, подтвердив свой статус одного из фаворитов КХЛ. Правда, больше не надо повторять таких матчей, как в Нижнекамске. Но, как говорится, с кем не бывает.

Отдельное «вау» – это посещаемость в Астане на этом матче. Почти 12 тысяч зрителей. Блеск! Да, мы видим, как любят хоккей в Казахстане», – написал журналист Павел Лысенков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
logoДинамо Минск
logoМайк Веккионе
logoАлекс Лимож
logoКХЛ
logoДжош Ливо
logoВладимир Ткачев 1995
logoСэм Анас
logoБарыс
logoSports – Казахстан
logoАлексей Протас
logoАлександр Овечкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»
1вчера, 16:58
Кравец об 1:3 от «Динамо» Минск: «Барысу» надо расти в хоккейном IQ. Пропускать за 9 секунд до сирены – недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных и заброшенных шайб»
1вчера, 15:45
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Лидеры должны вести команду, но никого не нашлось. Некого мне выделить, все слились»
511 сентября, 21:33
Главные новости
Гатиятулин после 3:6 от «Металлурга»: «Если бы было безволие, можно было бы разносы устраивать, но по самоотдаче к ребятам вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправлять»
19 минут назад
Ларионов о СКА: «Мы еще не там, где хотим быть, но многие вещи становятся более гармоничным. Идет коллективная игра, все пять хоккеистов участвуют и в обороне, и в атаке»
246 минут назад
Разин об отсутствии запроса после шайбы Карпухина: «Судья сказал, что мы не успели. После нашего гола он мило беседовал с тренером «Ак Барса», времени было вагон там. А мне не дали и минуты»
553 минуты назад
Жамнов о «Спартаке»: «Команда сидит неживая на лавке. Ни эмоций, ни поддержки друг другу. Как сытые коты. Думаю, решим эту проблему»
3сегодня, 17:55
Провал Билялетдинова на ОИ, победа «Рубина» над «Барселоной», золото Загитовой и допинг-скандал Валиевой – в топ-100 моментов спорта Татарстана в XXI веке по версии «Бизнес Online»
12сегодня, 17:46
«Торпедо» отыгралось с 0:2 и обыграло «Спартак». Команда Исакова выиграла 4-й матч подряд
16сегодня, 17:15
СКА разгромил «Ладу» – 6:1. Команда Ларионова выиграла 2-й матч подряд, Бландиси забил 1-й гол в КХЛ
7сегодня, 16:53
КХЛ. СКА забил 6 голов «Ладе», «Трактор» обыграл «Сочи», «Торпедо» победило «Спартак», «Локомотив» проиграл «Нефтехимику», «Ак Барс» уступил «Металлургу»
275сегодня, 16:42
«Ак Барс» проиграл «Металлургу» – 3:6. Это 3-е поражение команды Гатиятулина в 4 играх сезона
16сегодня, 16:36
ЦСКА выиграл 3 из 4 матчей сезона. Коваленко сделал дубль в игре с «Северсталью»
10сегодня, 16:20
Ко всем новостям
Последние новости
Выдренков о 6:1 с «Ладой»: «Они ничем не удивили. Игра была под контролем СКА, очень хорошо сработало большинство»
11 минут назад
Миронов об 1:6 от СКА: «Бесхарактерно проиграли. Безобразная игра, детские ошибки допускаем, будем налаживать дисциплину»
2сегодня, 17:59
Разин после 6:3 с «Ак Барсом»: «Идеальный первый период. И реализация хорошая, и большинство. Практически не дали сопернику ни шанса»
9сегодня, 16:59
Фетисов посетил выборы в Московской области. Он общался с членами избирательной комиссии и наблюдателями, интересовался организацией процесса голосования
сегодня, 15:56
Яшкин набрал 300-е очко в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 15:44
Ткачев сделал три передачи в 1-м периоде игры с «Ак Барсом», Толчинский – одну, Барак набрал 2+1. Это первые очки форвардов за «Металлург»
7сегодня, 15:32
Гришин о 5:4 с «Локомотивом»: «Нефтехимик» правильно выбрал тактику. Постарались навязать активную игру и не скатываться в оборону»
2сегодня, 14:59
Дебур о работе в НХЛ: «Я способен ставить игру и побеждать в плей-офф. Сейчас я думаю об Олимпиаде, но все может измениться»
1сегодня, 14:11
18-летний Прохоров из «Динамо»: «Кузнецов очень веселый и открытый человек – сказал, что я на льду как злая собака. Радулов – живая энциклопедия, много знает о хоккее»
сегодня, 13:40
Проспект «Вашингтона» Кристалл о межсезонье: «Я стал намного быстрее. Меня тестируют каждые 2 недели – результаты улучшаются»
сегодня, 12:59