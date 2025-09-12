Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Лидеры должны вести команду, но никого не нашлось. Некого мне выделить, все слились»

Дмитрий Квартальнов раскритиковал игру «Динамо» Минск в матче с «Нефтехимиком».

Минская команда вела 3:0 после первого периода, но проиграла со счетом 3:4.

– Провели хороший первый период, потом команду не узнал. Встали в оставшиеся два периода, перестали бороться, кататься. Было много потерь, дали сопернику жизнь.

Мы проиграли по делу. Можно любую систему ставить, в хоккее надо бороться, но из каждого эпизода с шайбой выходил игрок «Нефтехимика ». Некого мне выделить, все слились. Лидеры должны вести команды, но никого не нашлось.

– Хорошо, что это поражение в начале сезона было?

– Вести в счете, так отнестись… в раздевалке я слово подобрал. Мы должны хоккей любить. Нельзя просто так перестать все делать. Лига у нас хорошая, нас наказала хорошая команда.

У нас было много большинства, но не войти в зону вдвоем… Сказал им, что могли пьяными войти в зону, не готовясь. Но не было такого, – сказал главный тренер минского «Динамо » Дмитрий Квартальнов .