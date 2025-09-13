Михаил Кравец подвел итоги игры «Барыса» с минским «Динамо».

Казахстанский клуб дома потерпел поражение со счетом 1:3 в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Хочу поблагодарить болельщиков. Была великолепная посещаемость и поддержка. Надеюсь, зрители видели, что ребята боролись с первой и до последней секунды. Естественно, есть какие‑то ошибки.

К сожалению, тот же момент после нашего забитого гола. Надо сдерживать эмоции и правильно сыграть после такого. А мы практически через смену пропускаем. Это не дает пользы.

И концовка периода – опять ту же ошибку пропустили. Ну и пропускать за 9 секунд до сирены [во втором периоде] – чистая недоработка. Надо грамотно играть после пропущенных или заброшенных шайб, а также в начале и конце периода.

Точно не хватило голов в большинстве, хотя моменты создавали хорошие. Вратарь соперника подвытащил, хотя наш голкипер тоже хорошо отыграл. Много положительных моментов. Надо расти в хоккейном IQ тоже. Будем тренироваться и готовиться», – сказал главный тренер «Барыса ».