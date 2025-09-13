  • Спортс
  Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»
Квартальнов о 3:1 с «Барысом»: «Динамо» приходилось непросто, Фукале дал нам шанс победить. У нас не было ведущих хоккеистов, но те, кто выходил, должны были реализовать»

Дмитрий Квартальнов подвел итоги игры с «Барысом».

Минское «Динамо» на выезде обыграло казахстанский клуб со счетом 3:1 в матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

– Я считаю, что концовка второго периода у нас удалась, задел сделали, в раздевалку гол забили. Это предрешило, но начало было за «Барысом». Нам не просто приходилось, Зак [Фукале] нам дал хороший шанс вернуться в игру и победить.

– Довлело ли то, что в Нижнекамске вели 3:0 и проиграли. Сегодня было 3:1.

– Не получилось в той игре, но мы ее забыли, идём дальше, сделали выводы. Что об этом говорить, проиграли, но, к сожалению, такое бывает.

Даррен Дитц любит подключаться в атаке, но вы часто используете его в меньшинстве.

– Я не знаю, как он здесь до этого играл. У нас он играет и в меньшинстве, и в большинстве, мы на него рассчитываем, для нашей команды он большой игрок. Мы его хорошо подготовили, он уверенно себя чувствует.

– Почему не смогли реализовать свое преимущество в моменте «пять на три»?

– Согласен, это большой вопрос. Уже второй раз такое, я считаю, что у нас есть игроки, которые могут сыграть. Сегодня у нас не было некоторых ведущих хоккеистов. Но те люди, которые выходили, должны были реализовать, – сказал главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Барыса»
