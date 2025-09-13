СКА выпал из тройки фаворитов КХЛ у букмекеров. «Локомотив» остается главным претендентом на чемпионство, «Авангард» поднялся на 3-е место

Букмекеры обновили котировки на фаворитов текущего сезона КХЛ.

До старта чемпионата главным фаворитом котировался «Локомотив», также в тройку входили ЦСКА и СКА.

Под руководством нового тренера Игоря Ларионова СКА выиграл 1 из 3 матчей на старте. После этого петербуржцы выпали из топ-3 фаворитов и теперь делят 6-е место с «Автомобилистом». Коэффициент на их чемпионство поднялся с 7.00 до 12.00.

Главным фаворитом остается «Локомотив» (6.50), ЦСКА идет 2-м (7.50). «Авангард» поднялся с 5-й строчки на 3-ю (8.50). Далее идут «Ак Барс» и «Трактор» (по 9.00).

