  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
0

Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»

Спенсер Мартин заявил, что КХЛ сильнее АХЛ.

30-летний голкипер провел 3 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,01.

«Похоже, что здесь уровень мастерства выше, и нужно быть сосредоточенным, чтобы быть в своей лучшей форме каждый день. В АХЛ тоже требовалась концентрация, но здесь ребята сильнее.

Мне невероятно приятно быть частью этой лиги и моей команды», – сказал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.

Судьи отменили автогол «Сочи» в пустые ворота! А потом ЦСКА проиграл

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
logoСпенсер Мартин
logoСоветский спорт
logoКХЛ
logoЦСКА
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин о 6:2 с «Динамо»: «Переоценивать не нужно, самоцели победить не было. С Кудашовым согласен, ЦСКА не показал феерическую игру, просто использовал моменты»
66 сентября, 17:12
Есмантович о Спронге: «Благодарны, что он выбрал ЦСКА. Переговоры вели долго, финансовые условия были почти одинаковыми с другими клубами»
1 сентября, 11:45
Главные новости
Макар о формате Кубка Стэнли: «Все игроки хотят вернуться к «1-8»
445 минут назад
Ларионов о победе над «Трактором»: «Голы Короткого, Полякова и Хайруллина – это фантастика, быстрый и креативный хоккей. Не просто навал и добивание, а творческие ходы»
сегодня, 07:30
Перри травмировался перед началом лагеря «Лос-Анджелеса». Характер повреждения 40-летнего форварда не уточняется
сегодня, 07:07
Гендиректор «Динамо» о должности Ротенберга: «Он не советник. Заместитель по детско‑юношескому хоккею»
7сегодня, 06:45
Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)
131сегодня, 06:25
КХЛ. «Авангард» примет «Динамо» Москва, «Барыс» против «Динамо» Минск
7сегодня, 04:45
46-летний фанат «Ак Барса» погиб в свой день рождения – Антон Агафонов утонул, спасая беременную женщину с перевернувшегося катера на Волге («Бизнес Online»)
20вчера, 22:13
Плотников о противостоянии СКА и «Шанхая»: «Круто. Хорошо, что в Петербурге появился второй клуб, есть некое дерби, даже в медиа. Это придает популярности хоккею в нашей стране»
5вчера, 21:51
Хартли про 1:4: «Поздравляю «Шанхай», они заслужили победу. «Локомотив» не создал ничего в 3-м периоде, не было скорости, соперник нашел ответ на все наши атаки»
5вчера, 21:19
Романов о возвращении России: «Все офигеют, если в ближайшее время. У нас лучшие в мире вратари, лучший нападающий в мире. Оборона тоже не самая плохая»
65вчера, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Бедард о новом контракте: «Не думаю об этом. Я хочу остаться, «Чикаго» хочет сохранить меня – это произойдет»
7 минут назад
Исаков про 3 победы «Торпедо» на старте сезона: «Важный момент в плане психологии. Понимаем, что дистанция длинная – на ней будет много всего»
32 минуты назад
Крикунов о 18-летнем Дацюке: «Мне его предложил старый, опытный тренер. Пашу на льду сразу было видно – оставили в команде, он начал играть»
сегодня, 07:42
Миронов о 3:4 с «Торпедо»: «Много детских ошибок и дисциплина хромала, но игра понравилась – есть за что зацепиться. Холлоуэллу шайба попала в руку, он в больнице»
сегодня, 07:20
Директор «Металлурга» про слова Разина о «жеманной твари»: «Никого конкретно они не касаются, человек сгоряча повторил прошлогоднюю реплику»
2сегодня, 06:56
Корешков о «Металлурге»: «Возможности Ткачева, Толчинского и Барака известны, но даже мастерам нужно время, чтобы вкатиться. Прогресс есть»
1сегодня, 06:37
Мальцев получит 40 млн рублей от «Спартака» за сезон-2026/27 (Михаил Зислис)
1сегодня, 06:10
«Рейнджерс» пригласили Шустра на просмотр. У экс-защитника «Тампы» и «Куньлуня» 362 матча в регулярках НХЛ и 69 очков
2сегодня, 03:20
Де Хаан перешел в шведский «Регле». У 34-летнего защитника 679 матчей в регулярках НХЛ и 149 очков
1сегодня, 03:10
Губернатор Тульской области поздравил 9-летнего победителя детского конкурса от АКМ, вручив ему футболку с надписью «Друг Губернатора Миляева»
2вчера, 21:39