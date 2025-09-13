Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»
Спенсер Мартин заявил, что КХЛ сильнее АХЛ.
30-летний голкипер провел 3 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,01.
«Похоже, что здесь уровень мастерства выше, и нужно быть сосредоточенным, чтобы быть в своей лучшей форме каждый день. В АХЛ тоже требовалась концентрация, но здесь ребята сильнее.
Мне невероятно приятно быть частью этой лиги и моей команды», – сказал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин.
Судьи отменили автогол «Сочи» в пустые ворота! А потом ЦСКА проиграл
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости