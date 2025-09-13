Мартин о КХЛ и АХЛ: «Здесь уровень мастерства выше, игроки сильнее. Невероятно радостно быть частью этой лиги»

Спенсер Мартин заявил, что КХЛ сильнее АХЛ.

30-летний голкипер провел 3 матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ, отражая 95,6% бросков при коэффициенте надежности 1,01.

«Похоже, что здесь уровень мастерства выше, и нужно быть сосредоточенным, чтобы быть в своей лучшей форме каждый день. В АХЛ тоже требовалась концентрация, но здесь ребята сильнее.

Мне невероятно приятно быть частью этой лиги и моей команды», – сказал голкипер ЦСКА Спенсер Мартин .

