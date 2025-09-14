Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»

Директор «Металлурга» заявил, что Кубок Гагарина не прописан в контракте Разина.

– У Андрея Разина по окончании нынешнего сезона истекает контракт. Он приходил в 2023 году в «Металлург» на условиях, что в первые два сезона выиграет Кубок Гагарина. Ему удалось решить задачу в первый же сезон.

После вылета в первом раунде прошлого его будущее сильно зависит от результатов ближайшего плей-офф?

– Во-первых, у него в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина.

– А на словах была?

– На словах была. Но, наверное, каждый топ-клуб в любом случае ставит такие задачи – это нормально. Задача у «Металлурга » каждый год стоит одна – лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина.

В прошлом сезоне немного не получилось, но сейчас снова работаем на то, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск, – сказал Алексей Жлоба.