Директор «Металлурга»: «У Разина в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина. На словах была, но она у клуба каждый год»
Директор «Металлурга» заявил, что Кубок Гагарина не прописан в контракте Разина.
– У Андрея Разина по окончании нынешнего сезона истекает контракт. Он приходил в 2023 году в «Металлург» на условиях, что в первые два сезона выиграет Кубок Гагарина. Ему удалось решить задачу в первый же сезон.
После вылета в первом раунде прошлого его будущее сильно зависит от результатов ближайшего плей-офф?
– Во-первых, у него в контракте никогда не было задачи выиграть Кубок Гагарина.
– А на словах была?
– На словах была. Но, наверное, каждый топ-клуб в любом случае ставит такие задачи – это нормально. Задача у «Металлурга» каждый год стоит одна – лидерство в регулярном чемпионате и победа в Кубке Гагарина.
В прошлом сезоне немного не получилось, но сейчас снова работаем на то, чтобы вернуть трофей в Магнитогорск, – сказал Алексей Жлоба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Известия»
