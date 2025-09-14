  • Спортс
Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»

Ги Буше рассказал о своих успехах в изучении русского языка.

Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос после победы над московским «Динамо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

– Как у вас дела с изучением русского языка?

– В процессе. Я знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу.

Моя возлюбленная в этом плане больше продуктивна, и мне порой стыдно за это, но я исправлю эту ситуацию, – сказал Буше

