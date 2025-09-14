Ги Буше об изучении русского языка: «Знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу. Моя возлюбленная больше продуктивна, и мне порой стыдно за это»
Ги Буше рассказал о своих успехах в изучении русского языка.
Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос после победы над московским «Динамо» (7:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Как у вас дела с изучением русского языка?
– В процессе. Я знаю несколько слов, но складывать их в предложения не могу.
Моя возлюбленная в этом плане больше продуктивна, и мне порой стыдно за это, но я исправлю эту ситуацию, – сказал Буше.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
