Ги Буше высказался об игре защитника Михаила Гуляева в атаке.

В четверг «Авангард » обыграл «Амур» со счетом 2:1.

– Вы Гуляева ставите в атаку. Почему?

– Нам было необходимо добавить скорости, а Миша может добавить нам в этом компоненте – он скоростной игрок. В прошлом матче нам не хватало скорости впереди.

Еще одна причина – отсутствие еще одного центрального нападающего. Приходится использовать Игумнова как центрфорварда пока у нас нет усиления. И пока он в центре, нужен дополнительный нападающий на край.

Все приводит к тому, что Гуляев нам нужен в атаке. В прошлом году он выходил на этой позиции, а летом даже забросил две шайбы. Но это временная мера: мы не планируем использовать Гуляева в атаке на протяжении всего сезона, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.