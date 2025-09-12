Ги Буше о переводе защитника Гуляева в атаку: «Временная мера. Нам было необходимо добавить скорости, а Миша – скоростной игрок»
Ги Буше высказался об игре защитника Михаила Гуляева в атаке.
В четверг «Авангард» обыграл «Амур» со счетом 2:1.
– Вы Гуляева ставите в атаку. Почему?
– Нам было необходимо добавить скорости, а Миша может добавить нам в этом компоненте – он скоростной игрок. В прошлом матче нам не хватало скорости впереди.
Еще одна причина – отсутствие еще одного центрального нападающего. Приходится использовать Игумнова как центрфорварда пока у нас нет усиления. И пока он в центре, нужен дополнительный нападающий на край.
Все приводит к тому, что Гуляев нам нужен в атаке. В прошлом году он выходил на этой позиции, а летом даже забросил две шайбы. Но это временная мера: мы не планируем использовать Гуляева в атаке на протяжении всего сезона, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
