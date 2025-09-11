Ги Буше: «Авангарду» понадобится еще месяц-два, чтобы начать играть слаженно. В команде 12 новичков, они нервничают, потому что хотят показать себя в новом коллективе, появляются ошибки»
Ги Буше высказался о выступлении «Авангарда» в нынешнем сезоне.
Сегодня клуб обыграл «Амур» со счетом 2:1.
«Как я уже говорил, нам понадобится еще месяц-два, чтобы начать играть слаженно. В команде 12 новичков, и они нервничают, потому что хотят показать себя в новом коллективе, в том числе перед свими болельщиками. А когда нервничаешь, неизбежно появляются ошибки.
От этого страдает игра, в том числе большинство. Но сегодня все выложились на 100%, поэтому я доволен победой, которая станет одной из многих», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
