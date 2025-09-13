Ги Буше о 7:4 с «Динамо»: «Авангард» хорошо начал, доминировал, но нахватал удалений. При 1:3 пришлось перестраиваться, паники не было. Я всегда честен в общении с командой»
Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Динамо».
Сегодня омский клуб обыграл бело-голубых со счетом 7:4 в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ.
«Мы хорошо начали, доминировали, но нахватали удалений. Их было очень много. Пришлось перестраиваться, когда на табло был счет 1:3.
Тем не менее всегда говорим ребятам, что независимо от счета надо придерживаться системы игры. Никакой паники не было. Все старались и сражались. Мы прогрессируем шаг за шагом.
Всегда обращаюсь к команде в перерыве, всегда честен перед ними. Поговорили с ребятами о первом периоде, что нас подвели удаления. Приятно, что они отреагировали должным образом», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.
