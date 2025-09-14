Умер бывший глава профсоюза игроков НХЛ и консультант КХЛ Боб Гуденау. Он руководил Ассоциацией с 1992 по 2005 год, в том числе во время забастовки и двух локаутов

Умер бывший глава профсоюза игроков НХЛ Боб Гуденау.

Ему было 72 года.

«Боб был влиятельным лидером, чья непоколебимая преданность игрокам помогла профсоюзу начать современную эпоху. Он присоединился к профсоюзу в 1990 году в качестве заместителя исполнительного директора и перешел на пост исполнительного директора в 1992 году, стабилизировав Ассоциацию в это непростое время.

Боб быстро оставил свой след в организации. Он неустанно работал над просвещением игроков и укреплял доверие к работе профсоюза. Современная Ассоциация игроков НХЛ и ее работа по улучшению качества жизни тысяч игроков прошлого и настоящего базируется на фундаменте, заложенном Бобом Гуденау», – говорится в заявлении Ассоциации игроков НХЛ.

Гуденау был исполнительным директором Ассоциации с 1992 по 2005 год, сменив в этой должности Алана Иглсона.

В первые же месяцы работы он возглавил 10-дневную забастовку игроков перед стартом плей-офф Кубка Стэнли-1992. По ее итогам было заключено соглашение между НХЛ и Ассоциацией, лига пошла на уступки по некоторым вопросам. Ситуация также привела к отставке президента лиги Джона Зиглера.

Перед сезоном-1994/95 владельцы клубов объявили локаут в связи с отсутствием нового коллективного соглашения. Он продлился 103 дня и привел к сокращению сезона до 48 матчей.

Гуденау был главным переговорщиком от профсоюза, лигу представлял назначенный на новую должность комиссионера в 1993 году Гэри Беттмэн. Ассоциации игроков тогда удалось не допустить введения потолка зарплат. Коллективное соглашение было заключено на 10 лет.

Перед сезоном 2004/05 был объявлен второй локаут. Гуденау вновь выступал против введения потолка зарплат, и его позиция стала одной из причин полной отмены сезона. На фоне этой ситуации он подвергся критике со стороны многих членов профсоюза и ушел в отставку.

Впоследствии Гуденау некоторое время был участником экспертного совета КХЛ и консультантом руководства при запуске лиги.