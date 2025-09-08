Дементьев об отстранении Ливо: «Нужен противовес, чтобы интересы хоккеистов были представлены. В НХЛ – это ассоциация игроков»

Алексей Дементьев прокомментировал дисквалификацию Джоша Ливо.

Сегодня КХЛ отстранила форварда «Трактора » на 2 матча за пропуск церемонии закрытия сезона-2024/25.

– Как оцените санкцию в отношении Ливо? Он ведь не приехал на факультативную часть сезона – на церемонию. И выступает уже в другом клубе.

– В плане санкций и других вопросов нужен противовес подобным принимаемым решениям. В НХЛ – это ассоциация игроков.

У нас на первое время можно сделать такое с агентами, чтобы интересы хоккеистов были представлены при обсуждении подобных нюансов, – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .

Шевченко об отстранении Ливо за пропуск церемонии и деле Мерфи: «Виза Тревора была до 30 апреля – СКА доказал, что он не мог приехать. Виза Джоша была до 31 мая»