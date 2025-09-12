  • Спортс
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»

Василий Глотов высказался о ситуации с расторжением контрактов в КХЛ.

– Понимаю: окажись я завтра генеральным менеджером, буду действовать по регламенту. Но сейчас я говорю с позиции игрока, и мы очень слабо защищены. Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало, если базовые вопросы не решены.

А их масса, и они критически важны: состав заявки на сезон, передвижения игроков. Или, например, правило трех переходов. Почему свободный агент не может сменить клуб? Какая разница, 26 ему лет или 28? Вот такие вещи и должны обсуждаться.

– Но кто это должен инициировать?

– Вот именно. Сейчас у игроков и агентов один инструмент – интервью. Нашего голоса не слышно. По сути, ведь все просто. Соберите рабочую группу, пусть в ней будет пять агентов, двадцать капитанов команд, пять генменеджеров, представители журналистов, президентов клубов. У каждой группы есть свой взгляд. В любом случае найдутся точки соприкосновения.

В НХЛ именно так и делают: профсоюз и лига садятся за стол и договариваются. Игроки сказали – хотим на Олимпиаду. В следующем соглашении – едут. Почему у нас такого нет? Даже если профсоюз – отдельная история, то хотя бы опросите капитанов о том, что они хотят улучшить.

– Хотя бы попытаться стоит.

– Да. У нас этим летом произошло столько прецедентов, что к следующему межсезонью просто обязаны быть обсуждения. Я скажу честно, что, на мой взгляд, правильнее всего – сделать 100 процентов контрактов защищенными. Тогда менеджеры будут нести ответственность за каждое решение, станут внимательнее считать деньги, подключать скаутов.

Подписал контракт – отвечай. Хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ. Там, если я не ошибаюсь, две трети от суммы контракта, – сказал нападающий «Трактора» Василий Глотов.

Глотов о КХЛ: «Регламент сырой, недоработанный в части защиты хоккеистов. Как можно расторгнуть 5-летний контракт игрока с большой зарплатой так, что он получает лишь 25% за первый сезон?»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
