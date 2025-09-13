  • Спортс
  • Рыбар представил новый шлем на сезон-2025/26 – с чешуей дракона, гербом Словакии и именами супруги и дочери
Рыбар представил новый шлем на сезон-2025/26 – с чешуей дракона, гербом Словакии и именами супруги и дочери

Словацкий вратарь «Шанхая» Патрик Рыбар представил новый шлем.

«Патрик Рыбар представил свой новый шлем – и это невероятная красота. 

В основе композиции – наш логотип и чешуя дракона. Кроме того, Патрик нанес на шлем герб Словакии, имена супруги и дочери, а также свое прозвище: как вы помните, это Рыба», – говорится в заявлении китайского клуба. 

Изображение: скриншот видео в телеграм-канале «Шанхая»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Шанхай Дрэгонс»
