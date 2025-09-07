Патрик Рыбар: «Галлан – отличный тренер. У «Шанхая» очень хорошие тренировки, разнообразные, с американским стилем. Это большой опыт для всех нас»
Патрик Рыбар высказался о работе с канадским тренером «Шанхая» Жераром Галланом.
«Галлан – отличный тренер. Это большой опыт для всех нас. У нас очень хорошие тренировки, разнообразные, с американским стилем.
Но тут важно отметить не только Галлана, но весь штаб, всех тренеров, которые работают с ним, массажистов.
Они все важны, они помогают нам, делают нас лучше. Мы очень рады, что мы здесь», – сказал вратарь «Шанхай Дрэгонс» Патрик Рыбар.
