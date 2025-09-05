Набоков представил новый шлем на сезон-2025/26 – с образом князя Владимира как символа «мужества, силы духа и преданности своему делу»

Илья Набоков представил новый шлем на сезон-2025/26 Фонбет Чемпионата КХЛ.

«В его основе – образ князя Владимира. С детства для меня он был символом мужества, силы духа и преданности своему делу. Хотелось, чтобы именно этот образ стал частью моего игрового настроя и выходил со мной на лед.

Каждая деталь не случайна, а общий рисунок отражает то, что для меня важно – стойкость, энергию, связь с историей, командой и Магнитогорском. Вперед к новым победам», – написал вратарь «Металлурга ».