Директор Пушкинского музея: «Когда снимали «Молодежку», арена в Балашихе была пустой. К третьему сезону съемки стали невозможными из-за тренировок молодых хоккеистов»

Директор Пушкинского музея заявила о дефиците специалистов в области реставрации.

«У нас не хватает реставраторов, искусствоведов и хранителей. Это не самые популярные профессии, и меня это беспокоит. У нас есть замечательные фонды, которые вскоре некому будет сохранять и реставрировать. Мы можем бесконечно обсуждать произведения искусства, но кто-то должен передавать их из поколения в поколение.

Несколько лет назад вышел сериал «Молодежка», который рассказывает о хоккейной команде. Когда его начинали снимать в Балашихе, арена была пустой. Однако к третьему сезону съемки стали невозможными из-за расписанных тренировок молодых хоккеистов.

Я понимаю, что реставраторы – это не хоккеисты, но подобные проекты могут помочь развить интерес молодежи к обучению в нашей сфере. Каждый должен внести свой вклад в устранение дефицита кадров», – сказала директор Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Ольга Галактионова.