Вице-президент КХЛ о показе матчей за границей: «27 стран – количество сократилось после 2022-го. Большой трафик из Германии и Финляндии, есть Турция и Египет»

Вице-президент КХЛ заявил, что матчи лиги смотрят в 27 странах.

– Меняется ли список стран, которые транслируют сезон КХЛ?

– После 2022 года, понятно, количество стран сократилось. Но до сих пор это по-прежнему 27 стран. Это суммарно и где показывается «КХЛ ТВ», и где проданы трансляции. Потому что есть много стран, где просто «КХЛ ТВ» транслируется в общем пакете.

Например, у нас есть несколько стран, которые берут трансляции «КХЛ ТВ» для приезжающих в отели, где большой туристический поток из России. Например, это Турция, Египет.

На сегодня у нас большой зарубежный интернет-трафик. Понятно, что есть много болельщиков, которые за эти годы привыкли смотреть КХЛ, и с уходом официальных телевещателей в этих странах они переключились на интернет-вещание.

Большой трафик у нас из Германии – это уже традиционно в последние несколько лет, из Финляндии тоже большой. В принципе, во всех хоккейных странах есть наш болельщик, который смотрит КХЛ. Потому что у нас лига мирового уровня.

– С этим связано, что КХЛ не хочет возвращать кириллицу на свитеры хоккеистов?

– Да, конечно – это одна из основных причин. Потому что КХЛ показывают в 27 странах. И в телевизионных трансляциях у нас графика до сих пор на английском языке, и фамилии игроков тоже.

У нас есть большая зарубежная аудитория, поэтому мы в КХЛ вынуждены использовать английский язык, чтобы лига была в самом деле международной, – сказал вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов .

