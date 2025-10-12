«Торпедо» подписало контракт с Принсом на год. У форварда 17 очков за 46 матчей в прошлом сезоне

«Торпедо» подписало контракт с Шейном Принсом.

Соглашение с 32-летним нападающим рассчитано на год.

В прошлом сезоне Принс выступал за «Спартак» и «Адмирал». На его счету 46 матчей в FONBET чемпионате КХЛ и Кубке Гагарина и 17 (9+8) очков.

«Форвард с белорусским гражданством (благодаря которому игрок не считается легионером) выступает в КХЛ с сезона-2018/19. За это время он провел в нашей лиге 334 матча, набрав в них 203 (94+109) балла по системе «гол+пас».

Добро пожаловать в Нижний, Шэйн!» – сказано в сообщении пресс-службы «Торпедо ».