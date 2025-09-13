17-летний Селиванов о дебюте в КХЛ: «Сделал шаг на лед, услышал: «Мечты сбываются». Моторыгин сказал: «Ничего не бойся». Гусев и Паталаха приободрили, Ожиганов сказал кайфовать от процесса»

Владимир Селиванов высказался о своем дебютном матче в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Динамо » уступило «Авангарду » (4:7) в выездной игре. Вратарь бело-голубых Владимир Селиванов дебютировал в КХЛ, став самым молодым вратарем в истории лиги – 17 лет, 1 месяц и 20 дней.

– Поздравляем с дебютом в КХЛ. Как тебе первый опыт игры в лиге?

– Спасибо большое. Эмоции положительные. Я считаю, что здорово сыграл, уверенно. Спасибо парням за поддержку. Жаль, что не получилось выиграть, но ничего – значит получится в следующий раз.

– Кроме дебюта ты теперь являешься самым молодым вратарем в лиге. Как эмоции от этого?

– Эмоции великолепные. Если честно, я до сих пор в шоке. Продолжаю трудиться, все идет через работу.

– «Авангард» не смог тебе забить. Это тоже можно считать твоей победой.

– Свой отрезок я сыграл 1:1, можно сказать. Забили в пустые же. Но хорошо, что сам не пропустил, это определенно придаст уверенности в дальнейших матчах.

– Можешь вспомнить момент, когда Алексей Николаевич [Кудашов] сказал тебе, что ты выходишь играть?

– Нам забили шестую, и я посмотрел на Алексея Николаевича. Он смотрел на тренера вратарей и что-то показывал. Затем Артем Иванович [Яцкевич] сказал мне выходить на лед. Когда я сделал шаг на лед, он сказал мне: «Мечты сбываются».

Я с улыбкой направился к воротам. Ко мне подъехал Игорь Ожиганов и сказал кайфовать от процесса, также Никита Гусев и Марио Паталаха приободрили. Никакого сумбура и волнения не было. Все прошло хорошо.

– Может была какая-то обратная связь от Максима Моторыгина после матча?

– Когда я его сменил, он мне сразу сказал: «Ничего не бойся». И после игры он поздравил меня с дебютом. Никита Серебряков сказал мне то же самое на рукопожатии, за это ему спасибо.

– Уже сейчас наверняка посмотрел уведомления на телефоне. Много?

– Слишком много (смеется – Спортс’‘). Ответил родителям, остальным позже напишу.

– Были какие-то необычные поздравления?

– Да нет, наверное. Все тренеры, с кем я трудился, написали. Спасибо большое им за работу. Один тренер написал: «Селивантус, с дебютом!». Он называл меня так при успешных матчах (смеется – Спортс’‘).