Кудашов о поражении от «Сочи»: «Динамо» большую часть времени контролировало игру, но играть надо от начала и до конца. Реализация оставляет желать лучшего»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Сочи».

Московский клуб потерпел поражение в матче регулярного сезона FONBET КХЛ (2:3 Б).

– Большую часть времени контролировали игру, но играть надо от начала и до конца. Если провести хронологию последних игр, сегодня было получше и с дисциплиной, и с контролем шайбы. Реализация моментов оставляет желать лучшего.

– Команда часто пропускает быстрый гол в третьем периоде. Видите в этом проблему?

– Проблему вижу в каждом пропущенном голе. Да, вы правы. Будем делать акцент на этом. Но пропустившее звено обычно у нас играет качественно, – сказал Кудашов .