Алексей Кудашов считает, что команды в КХЛ выравниваются.

Сегодня «Динамо» в серии буллитов победило «Металлург» со счетом 2:1. Для клуба из Москвы эта победа стала первой в сезоне после двух поражений.

– Началась гонка, марафон. Пока все спокойны, потому что плей-офф далеко, но очки важны. Труд, настрой и самоотдача будут приносить очки.

– Команда еще не отошла от нагрузок?

– Все отошли от нагрузок. Вошли в сезон, нагрузки не такие, как были раньше. Все команды хотят выиграть, все выравниваются.

Уже нет команд, даже по названию, когда они должны занимать первое и последнее места. Надо отойти от стереотипа, что некоторые команды должны быть вверху, а другие – внизу. Такого больше не будет, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.