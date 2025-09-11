Кудашов о 2:1 с «Металлургом»: «Можно найти позитив, проблемные места, но для начала сезона и против такого соперника в гостях – нормально. Главное – победа»
Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Металлургом».
Сегодня «Динамо» в серии буллитов победило «Металлург» со счетом 2:1. На 54‑й минуте на льду произошла массовая потасовка. Для «Динамо» эта победа стала первой в сезоне после двух поражений.
– Такие игры нравятся зрителям, несмотря на маленький счет для зрителей моментов было достаточно.
Можно найти позитив, проблемные места, но для начала сезона и против такого соперника в гостях – нормально. Самое главное – победа.
– В какой стадии восстановление Подъяпольского?
– Думаю, в конце месяца будет играть.
– Что еще беспокоит?
– Мало забиваем. В последних играх более-менее играем относительно надежно по пропущенным голам, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости