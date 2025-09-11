Алексей Кудашов высказался после победы в матче с «Металлургом».

Сегодня «Динамо» в серии буллитов победило «Металлург » со счетом 2:1. На 54‑й минуте на льду произошла массовая потасовка . Для «Динамо » эта победа стала первой в сезоне после двух поражений.

– Такие игры нравятся зрителям, несмотря на маленький счет для зрителей моментов было достаточно.

Можно найти позитив, проблемные места, но для начала сезона и против такого соперника в гостях – нормально. Самое главное – победа.

– В какой стадии восстановление Подъяпольского?

– Думаю, в конце месяца будет играть.

– Что еще беспокоит?

– Мало забиваем. В последних играх более-менее играем относительно надежно по пропущенным голам, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов .