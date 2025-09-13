Гендиректор «Динамо» о возвращении Овечкина: «Мы всегда ждем – в качестве игрока, менеджера, директора»
Гендиректор «Динамо» оценил шансы на возвращение Александра Овечкина в «Динамо».
«У него действующий контракт. Какое может быть приглашение в «Динамо». Шаг за шагом.
Мы же все прекрасно понимаем, если Александр Михайлович вернется в Россию, его всегда ждет «Динамо»: в качестве игрока, менеджера, директора», – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Посол российского спорта в мире. Он еще долго может играть в НХЛ – сильнейшей лиге мира»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости