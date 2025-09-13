Гендиректор «Динамо» об Овечкине: «Посол российского спорта в мире. Он еще долго может играть в НХЛ – сильнейшей лиге мира»
Гендиректор «Динамо» пожелал Александру Овечкину еще долго играть в НХЛ.
– Планируется ли в каком-то обозримом будущем приглашение Овечкина?
– Все зависит от Александра Михайловича. Дай бог ему сил и здоровья. Он посол не только хоккея, но и посол российского спорта во всем мире.
Мы все будем только рады, если боженька даст здоровья как можно дольше играть в сильнейшей лиге мира. Для всех хоккеистов НХЛ – мерка, к которой все стремятся.
Я думаю, что с его здоровьем, с его отношением к делу, он еще долго-долго сможет играть, – сказал генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко.
