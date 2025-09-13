Юдин об обмене из СКА: «У Ларионова свое мнение, я его уважаю – он ответственен за результат. Никакого общения не было»

Дмитрий Юдин прокомментировал обмен из СКА.

По ходу межсезонье армейцы отдали 30-летнего защитника в «Салават Юлаев», который расторг с ним контракт.

– Насколько летняя ситуация с непонятным статусом в СКА и расторжением контракта через обмен вас выбила из колеи?

– Да не было такого, в принципе, что как-то триггерила. Все равно нет-нет да и понимаем примерно свои возможности и перспективы.

Первые две недели было все спокойно, потом уже, ближе к началу чемпионата, начал понимать, что надо как-то действовать. Но это не сильно беспокоило меня в том плане, что я знал, понимал, что безработным точно не останусь.

– Какое-то общение с Игорем Ларионовым было?

– Не было. Никакого.

– Насколько это правильно и честно с его стороны – выгонять людей из команды, не дав им провести ни одной тренировки?

– Слушайте, это будет неправильно, я никогда не обсуждаю чью-то работу, потому что сам работаю, и можно так докопаться до любого человека и его решений. У него свое мнение было, и я его уважаю. Спасибо в принципе, что все было сказано заранее.

– В любом случае это же редкость, решать так по составу на сезон, просто разбирая список игроков и вычеркивая определенные фамилии. Разве это нормально?

– Еще раз скажу: я не вправе говорить, не обсуждаю его решение, никакие решения. Это было его видение, у него свои перспективы, это его ответственность за команду, за результат, – сказал защитник «Автомобилиста » Дмитрий Юдин .

