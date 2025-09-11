Ларионов о тактике на матч с «Трактором»: «Большие хоккеисты быстро устают, могут быть неловкими. Надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей»

Игорь Ларионов рассказал о выборе тактики на матч с «Трактором» (5:2).

– У игроков «Трактора» было преимущество в габаритах, это влияет на выбор тактики?

– Влияет. Большие игроки не такие быстрые. Моя идея, что с большими командами надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей. Большие игроки быстро устают, могут быть неловкими.

Мы всегда говорим в раздевалке, что преимущество крупной команды заканчивается тогда, когда ты контролируешь шайбу и читаешь на три хода вперед, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.