Ларионов о тактике на матч с «Трактором»: «Большие хоккеисты быстро устают, могут быть неловкими. Надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей»
Игорь Ларионов рассказал о выборе тактики на матч с «Трактором» (5:2).
– У игроков «Трактора» было преимущество в габаритах, это влияет на выбор тактики?
– Влияет. Большие игроки не такие быстрые. Моя идея, что с большими командами надо играть в умный, быстрый и креативный хоккей. Большие игроки быстро устают, могут быть неловкими.
Мы всегда говорим в раздевалке, что преимущество крупной команды заканчивается тогда, когда ты контролируешь шайбу и читаешь на три хода вперед, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости