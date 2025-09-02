Ларионов о предсезонке СКА: «Вижу рисунок команды. Мы сформировали хорошее молодое звено, которое добавляет энергетики»

Игорь Ларионов высказался о работе СКА во время предсезонки.

«Есть идеи, которые мы рассматривали в течение всех предсезонных матчей, хотели посмотреть на разные сочетания хоккеистов. Где хорошая химия. К первой игре будем с тем составом, который будет способен начать сезон на хорошей ноте, в ближайшие пару-тройку дней есть время все еще раз проанализировать по каждому игроку, что он готов дать для хорошего сезона и двигаться дальше.

Вижу рисунок команды, мы сформировали хорошее молодое звено, которое добавляет энергетики. Это хороший шанс для них быть в команде, и они это понимают. Одно дело попасть в команду, это сложно, другое дело – закрепиться в составе.

Поэтому здесь важно, чтобы попали в комфортную зону. Есть хорошие связки, можем варьировать по ходу сезона, где мы можем усилиться, удивить соперника, чтобы к нам не привыкали», – сказал главный тренер СКА .