Радулов выиграл Кубок Открытия в рекордный 6-й раз. У форварда по 2 трофея с «Локомотивом» и «Салаватом» и по одному с ЦСКА и «Ак Барсом»
Александр Радулов стал обладателем Кубка Открытия в 6-й раз.
В первом матче сезона-2025/26 «Локомотив» победил «Трактор» со счетом 2:1 Б.
39-летний нападающий ярославского клуба Александра Радулов стал обладателем Кубка Открытия в 6-й раз в карьере. Это рекорд.
В прошлом году он выиграл трофей с «Локомотивом», также он дважды побеждал в составе «Салавата» и по разу с ЦСКА и «Ак Барсом».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости