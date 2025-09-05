Радулов выиграл Кубок Открытия в рекордный 6-й раз. У форварда по 2 трофея с «Локомотивом» и «Салаватом» и по одному с ЦСКА и «Ак Барсом»

Александр Радулов стал обладателем Кубка Открытия в 6-й раз.

В первом матче сезона-2025/26 «Локомотив » победил «Трактор » со счетом 2:1 Б.

39-летний нападающий ярославского клуба Александра Радулов стал обладателем Кубка Открытия в 6-й раз в карьере. Это рекорд.

В прошлом году он выиграл трофей с «Локомотивом», также он дважды побеждал в составе «Салавата» и по разу с ЦСКА и «Ак Барсом ».