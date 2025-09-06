Третьяк о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Не было проходного хоккея – мол, это только начало. Ощущение что обе команды уже подходят к плей-офф»
Владислав Третьяк высказался о матче «Локомотива» и «Трактора».
Команда тренера Боба Хартли выиграла со счетом 2:1 по буллитам в матче за Кубок Открытия.
«Игра была интересной, захватывающей, «Трактор» создал серьезную заявку, показав, что хочет выиграть чемпионат.
Обе команды выглядели равными, такого проходного хоккея не было, мол, это только начало. Ощущение такое, что обе команды уже подходят к плей-офф.
Оба вратаря (Даниил Исаев и Крис Дриджер – Спортс’‘) прекрасно играли. Лучшим, по моему мнению, однозначно является Исаев. Тот сезон это хорошо показал», – сказал Владислав Третьяк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
