Третьяк о «Локомотиве» и «Тракторе»: «Не было проходного хоккея – мол, это только начало. Ощущение что обе команды уже подходят к плей-офф»

Владислав Третьяк высказался о матче «Локомотива» и «Трактора».

Команда тренера Боба Хартли выиграла со счетом 2:1 по буллитам в матче за Кубок Открытия.

«Игра была интересной, захватывающей, «Трактор » создал серьезную заявку, показав, что хочет выиграть чемпионат.

Обе команды выглядели равными, такого проходного хоккея не было, мол, это только начало. Ощущение такое, что обе команды уже подходят к плей-офф.

Оба вратаря (Даниил Исаев и Крис Дриджер – Спортс’‘) прекрасно играли. Лучшим, по моему мнению, однозначно является Исаев. Тот сезон это хорошо показал», – сказал Владислав Третьяк .