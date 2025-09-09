Разин о «Металлурге»: «У нас все достойны места в составе. Видели, что сегодня Грасс в ВХЛ сотворил? Блин, посмотрите. Изменят регламент – будут играть все, и Мишку Федорова возьмем»
– Барак и Яковлев убедили вас, что достойны постоянного места в составе?
– У нас все достойны постоянного места в составе. И Толчинский тоже. Сегодня вы видели, что Грасс сотворил (21-летний форвард забил победный гол за «Магнитку» в матче Olimpbet ВХЛ с «Торосом» – Спортс)?
– К сожалению, нет.
– Блин… Посмотрите.
– Но вас устроила их игра после того, что было?
– Я ответил.
– Можно чуть развернуть?
– Как еще развернуть? У нас все хоккеисты достойны места в составе. Но, к сожалению, 22 человека [полевых] нельзя заявить. Я имею в виду: 20 полевых и два вратаря. 23 никак нельзя, 24 – тем более.
Изменят регламент – будут играть все. Если 25, возьмем еще и [18-летнего] Мишку Федорова, – сказал главный тренер «Металлурга» после поражения от «Салавата» (2:3 ОТ).
