  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Разин о «Металлурге»: «У нас все достойны места в составе. Видели, что сегодня Грасс в ВХЛ сотворил? Блин, посмотрите. Изменят регламент – будут играть все, и Мишку Федорова возьмем»
1

Разин о «Металлурге»: «У нас все достойны места в составе. Видели, что сегодня Грасс в ВХЛ сотворил? Блин, посмотрите. Изменят регламент – будут играть все, и Мишку Федорова возьмем»

Андрей Разин высказался о заявке «Металлурга» на матчи.

– Барак и Яковлев убедили вас, что достойны постоянного места в составе?

– У нас все достойны постоянного места в составе. И Толчинский тоже. Сегодня вы видели, что Грасс сотворил (21-летний форвард забил победный гол за «Магнитку» в матче Olimpbet ВХЛ с «Торосом» – Спортс)?

– К сожалению, нет.

– Блин… Посмотрите.

– Но вас устроила их игра после того, что было?

– Я ответил.

– Можно чуть развернуть?

– Как еще развернуть? У нас все хоккеисты достойны места в составе. Но, к сожалению, 22 человека [полевых] нельзя заявить. Я имею в виду: 20 полевых и два вратаря. 23 никак нельзя, 24 – тем более.

Изменят регламент – будут играть все. Если 25, возьмем еще и [18-летнего] Мишку Федорова, – сказал главный тренер «Металлурга» после поражения от «Салавата» (2:3 ОТ). 

Разин о том, что Толчинский не играл против «Салавата»: «Он пока не вписывается в наши тактические действия. Дали посмотреть ему хоккей сверху»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Металлурга»
logoДерек Барак
logoМеталлург Мг
logoАндрей Разин
logoМихаил Грасс
logoСергей Толчинский
logoЕгор Яковлев
logoСалават Юлаев
logoМихаил Федоров
logoКХЛ
logoВХЛ
logoМагнитка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Ларионову подарили ящик малины в Нижнем Новгороде: «Это был приятный сюрприз. Ягода классная. Привезли простые люди из Чкаловска, они живут игрой»
157 минут назадФото
Ротенберг допустил, что Демидов станет лучшим новичком НХЛ: «Катание на высочайшем уровне, прекрасное игровое мышление»
1сегодня, 02:46
Ларионов об игре СКА: «Тойота» строится 10 часов, «Роллс-Ройс» – 6 месяцев. Я не хочу, чтобы было 6 месяцев, мы к этому придем быстрее. То, что я видел, вселяет оптимизм»
52вчера, 22:01
Роман Ротенберг: «Мы с ребятами из НХЛ постоянно на связи. Идет обмен опытом, мне присылают упражнения. Хоккей – великая игра, в которой нужно постоянно учиться»
15вчера, 21:38
Ларионов о штрафе Бландиси за неприличный жест: «Хотел бы, чтобы арбитры были терпеливее. Он играл первый матч в КХЛ, можно было сказать, что еще раз повторится – будет удаление»
7вчера, 20:46
Ротенберг о «Красной Машине Юниор»: «Дай бог, ребята выступят за сборную России и обыграют канадцев. Это моя цель, прям до слез. Это будет самый счастливый день в моей жизни»
12вчера, 20:36
Ларионов об игре СКА: «О «Роллс-Ройсе» говорить пока рано. Команде нужно время. Грималди и его жена ждут двойню, Бландиси приехал несколько дней назад и провел одну тренировку»
16вчера, 19:59
Роман Ротенберг: «Все лучшее, что есть в хоккее, было создано в СССР. Коллеги в Канаде и США взяли то, что было у нас, и адаптировали у себя»
66вчера, 19:43
КХЛ. СКА проиграл «Торпедо», «Адмирал» победил «Шанхай», «Металлург» уступил «Салавату», «Ак Барс» обыграл «Авангард»
335вчера, 19:20
СКА проиграл 2-й матч подряд при Ларионове – 2:3 от «Торпедо». Виноградов забил победный гол в овертайме
44вчера, 19:12
Ко всем новостям
Последние новости
Найз готов к лидерской роли в «Торонто»: «Хочу ощущать, что за мной целый город, меня это не сломает. Буду стремиться к тому, чтобы максимально доминировать физически»
42 минуты назад
Бойков о 3:2 со СКА: «Не соглашусь, что «Торпедо» повезло. Выигранная силовая борьба пошла на пользу. Я любитель жесткой игры, залезаю соперникам под кожу»
1сегодня, 03:15
Рашевский об 1:2 с «Ак Барсом»: «Авангард» немного проспал. Мы должны уверенно начинать матчи, жестко и агрессивно»
сегодня, 01:56
Тамбиев о победе по буллитам: «Шанхай» очень веселая команда, мастеровитая. «Адмирал» настраивался конкретно»
сегодня, 01:43
Тамбиев о дисциплине в игре с «Шанхаем»: «У нас нападающий 2 раза удалился. Я брови схмурил, посмотрел так на него. Он все понял, надеюсь»
1вчера, 21:46
Хмелевски про разговоры, что «Салават» стал слабее: «У нас молодой коллектив, понимаем, что каждая игра будет важной. Нет такого, что мы можем проскочить где-то, надо выкладываться»
3вчера, 21:23
Якупов о болельщиках «Авангарда»: «Я выступал в Канаде – в Омске любят хоккей не меньше. Это какая-то религия. У нас замечательные фанаты»
вчера, 21:12
Исаков о 3:2 со СКА: «Получилось непросто, были определенные качели. Но мы заслужили эту победу – 19 блокированных бросков говорят сами за себя»
1вчера, 20:57
Галлан о 3:4 от «Адмирала»: «Меня разочаровало состояние, в котором мы вышли. Начали очень медленно, это стоило нам игры. Надеюсь, это послужит хорошим уроком»
1вчера, 20:18
Алексей Исаков: «У Летунова серьезное заболевание. Он выбыл прямо перед игрой со СКА»
1вчера, 20:10