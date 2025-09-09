Бабаев о Ткачеве и Толчинском в «Металлурге»: «Проблем не вижу. Владимир привык больше времени проводить на льду. Прошло только 2 игры, идет сближение хоккеистов с тренерской тактикой»

Шуми Бабаев оценил игру Владимира Ткачева и Сергея Толчинского в «Металлурге».

«Это просто дело времени, в команде другая тактика, играют по-другому. Ткачев привык больше проводить времени на льду, больше играть с шайбой, пока ему такой возможности не предоставляется.

Нужно все менять, идет сближение игрока и тренерской тактики. Пока я не вижу никаких проблем. Все это чисто вопрос времени. Прошло только две игры, а на предсезонке нагрузка была приличная, готовились и с баллонами», – сказал агент Шуми Бабаев .

