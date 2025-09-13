0

Мальцев получит 40 млн рублей от «Спартака» за сезон-2026/27 (Михаил Зислис)

Михаил Мальцев заработает 40 млн рублей в «Спартаке» за сезон-2026/27.

Ранее 27-летний нападающий продлил контракт с красно-белыми на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Мальцев получит 40 миллионов рублей за сезон-2026/27.

В прошлом сезоне на счету форварда 78 матчей с учетом плей-офф и 41 (18+23) очко при полезности «минус 2».

В текущем Фонбет чемпионате КХЛ у Мальцева ни одного результативного действия в трех играх.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
