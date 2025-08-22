  • Спортс
  Агент Ружички о новом контракте: «Авангард» и ЦСКА не договорились со «Спартаком» о компенсации. Сожалений нет, больше Адама в клубе не зарабатывает никто»
Агент Ружички о новом контракте: «Авангард» и ЦСКА не договорились со «Спартаком» о компенсации. Сожалений нет, больше Адама в клубе не зарабатывает никто»

Агент Адама Ружички прокомментировал продление контракта со «Спартаком».

Вчера словацкий форвард подписал двухлетнее соглашение с красно-белыми.

– Переговоры по Адаму Ружичке шли очень долго, но почему вы согласились на условия «Спартака»?

– После отличного сезона у Адама было несколько вариантов продолжения карьеры, каждый из которых мы внимательно рассматривали. Но в НХЛ ему предложили только двусторонний контракт, что нас не устроило. Выступать в АХЛ и рассчитывать на редкий вызов в основной состав – потеря времени.

На мой взгляд, в таком случае лучше оставаться в России как в игровом, так и в финансовом смыслах.

– Но зарплата Ружички (45 миллионов рублей в год) ниже рынка для игрока такого уровня.

– Будь Адам свободным агентом, он гарантированно получил бы больше. Да и сейчас он мог рассчитывать на 60-70 миллионов при переходе в другой клуб. Но Ружичка все равно получил неплохие деньги – больше него в «Спартаке» не зарабатывает никто. Вместе с не самыми сложными бонусами у Адама получится хорошая сумма.

– Правда, что Ружичкой интересовались другие клубы КХЛ, но со «Спартаком» им не получилось найти общий язык?

– Да, активнее всех вели себя «Авангард» и ЦСКА. Им не удалось договориться со «Спартаком» о размере компенсации. Сейчас сожалений об этом нет.

Ружичка будет играть на ведущих ролях в сильной команде. Это для него оптимальный вариант, – сказал агент игрока Алеша Пилко.

Ружичка может заработать до 150 млн рублей за 2 года в «Спартаке» («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
