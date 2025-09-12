«Спартак» продлил контракт с Мальцевым до конца сезона-2026/27

«Спартак» продлил соглашение с Михаилом Мальцевым.

Новый контракт с 27-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2026/27. Предыдущее соглашение действовало до конца текущего сезона.

«Пополнив состав нашей команды в декабре 2023 года, Мальцев провел за красно-белых 108 матчей при 55 (22+33) очках и 56% выигранных вбрасываний.

Желаем нашему разностороннему форварду отличной игры, новых результативных свершений и еще больше побед на радость всем болельщикам московского «Спартака »!» – говорится в заявлении клуба.

В прошлом сезоне Мальцев набрал 35 (15+20) очков в 66 матчах регулярного FONBET Чемпионата КХЛ. Также на его счету 6 (3+3) балла в 12 играх плей-офф.