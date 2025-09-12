Крис Дриджер: «Приехать в КХЛ и окунуться в русскую культуру – это здорово. Уже попробовал много блюд, ел борщ и блины. Много блинов. Они мне понравились»

Крис Дриджер рассказал о блюдах, которые попробовал в России.

– Оправдались ли ваши ожидания?

– Да, я слышал многое от друзей, которые играют в КХЛ. Так что я примерно представлял, чего ожидать. Но приехать сюда и окунуться в русскую культуру – это было здорово.

Я люблю путешествовать, бывать в разных частях света. Так что это возможность, которую я бы, возможно, не получил, если бы не приехал играть в КХЛ. Это было очень интересно. Я уже попробовал много из русских блюд. Ем много борща.

– Что вы пробовали?

– Ну, я ел борщ и блины. Много блинов. Они мне понравились. Блины с ветчиной и сыром. Я ем их довольно часто. Еда отличная. Но в целом я просто стараюсь впитывать все и наслаждаться, – заявил вратарь «Трактора» Крис Дриджер.