Дриджер о России: «Дети постоянно на улице, никто не сидит в телефонах, все просто играют. Это круто видеть, я рос так в Канаде. Видно, что это сообщество, где ценится семья»

Крис Дриджер поделился впечатлениями от жизни в России.

«Еще одно, что удивило – дети здесь постоянно на улице, играют, и это именно то, как я рос в Канаде. И это очень круто видеть.

Никто не сидит в телефонах, все просто играют. Дети катаются в скейт-парке, все на самокатах, носятся туда-сюда.

Сразу видно, что это сообщество, где ценится семья. Очень здорово это наблюдать. Нам это нравится», – заявил вратарь «Трактора » Крис Дриджер .