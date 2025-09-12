Дриджер о России: «Дети постоянно на улице, никто не сидит в телефонах, все просто играют. Это круто видеть, я рос так в Канаде. Видно, что это сообщество, где ценится семья»
Крис Дриджер поделился впечатлениями от жизни в России.
«Еще одно, что удивило – дети здесь постоянно на улице, играют, и это именно то, как я рос в Канаде. И это очень круто видеть.
Никто не сидит в телефонах, все просто играют. Дети катаются в скейт-парке, все на самокатах, носятся туда-сюда.
Сразу видно, что это сообщество, где ценится семья. Очень здорово это наблюдать. Нам это нравится», – заявил вратарь «Трактора» Крис Дриджер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
