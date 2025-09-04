Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)

НХЛ планирует изменить сроки начала сезона.

Через сезон начнет действовать новое коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом, в котором стороны среди прочего договорились об увеличении с 82 до 84 матчей в регулярном чемпионате.

Как сообщает журналист Пьер ЛеБрюн , рассматривается возможность начать сезон-2026/27 чуть раньше – в конце сентября, а не в первой половине октября.

При этом финал Кубка Стэнли завершится в середине июля, а не во второй половине месяца.