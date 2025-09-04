Сезон-26/27 в НХЛ может начаться в конце сентября. Кубок Стэнли вручат в середине июня (Пьер ЛеБрюн)
НХЛ планирует изменить сроки начала сезона.
Через сезон начнет действовать новое коллективное соглашение между НХЛ и профсоюзом, в котором стороны среди прочего договорились об увеличении с 82 до 84 матчей в регулярном чемпионате.
Как сообщает журналист Пьер ЛеБрюн, рассматривается возможность начать сезон-2026/27 чуть раньше – в конце сентября, а не в первой половине октября.
При этом финал Кубка Стэнли завершится в середине июля, а не во второй половине месяца.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости