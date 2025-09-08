Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром: «Сегодня нет понятия «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли выиграли представители самых жарких и южных городов»

Владислав Третьяк обсудил развитие хоккея в Сочи с мэром города.

Президент ФХР провел встречу с Андреем Прошуниным, на которой обсуждались вопросы развития хоккея в городе и перспективы взаимодействия Федерации с городской системой подготовки спортсменов.

«В свое время Анатолий Владимирович Тарасов проводил в Сочи серьезные предсезонные сборы. Тогда, конечно, я и представить себе не мог, что наш вид спорта будет развиваться на берегах Черного моря.

Но сегодня нет такого понятия как «нехоккейные регионы». В НХЛ 5 из 6 последних Кубков Стэнли взяли представители самых жарких и самых южных городов («Тампа », «Вегас » и «Флорида » – Спортс). У нас ХК «Сочи » уже более 10 лет выступает в главных клубных соревнованиях страны, в городе не раз проводились международные турниры с участием сборных команд России.

Средняя посещаемость матчей ХК «Сочи» – более 5 тысяч человек, и одна эта цифра говорит о потенциале интереса жителей города к хоккею. Потенциал для роста и развития очень велик, что мы и обсуждали с Андреем Георгиевичем. Детские школы, массовый спорт, создание условий для тренировок и для здорового образа жизни.

Для всех этих сфер очень важна поддержка местных властей – как и для процессов создания новой хоккейной инфраструктуры. Мы же видим многочисленные благотворные примеры того, как внимание исполнительной власти стимулирует инвесторов на возведение современных ледовых катков.

Рад, что глава города Сочи неравнодушен к хоккею, проявляет интерес к перспективам движения вперед. Мы обязаны помнить о стратегическом поручении главы государства по вовлечению 70 процентов граждан России в занятия физической культурой и спортом. Хоккей имеет особую ценность с точки зрения популяризации спорта, воспитания здоровых личностных качеств и ценностей в молодежи.

Способность работать на команду, уважать партнера и тренера, выкладываться ради достижения общей цели – эти навыки нарабатываются в нашем спорте, но могут применяться в любых сферах жизни, в любом направлении деятельности. Развивая хоккей, мы вкладываемся в будущие поколения», – сказал Третьяк .