  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»
0

Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»

Матвей Поляков заявил, что через месяц-два игра СКА выйдет на другой уровень.

В четверг клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2. Поляков забросил 1-ю шайбу за СКА.

– Впечатление от игры сложилось хорошее, потому что выполнили тренерскую установку, забили много голов. Игра удалась, мы рады.

– Какие эмоции от первого гола в КХЛ?

– Это самый классный момент, когда все начинается. А так, я раньше не забивал, что ли?

– Изменилась ли установка по сравнению с первыми двумя матчами?

– Улучшилась реализация. Мы больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень, – сказал нападающий СКА Матвей Поляков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
logoКХЛ
logoТрактор
logoМатч ТВ
logoМатвей Поляков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
6сегодня, 11:44
Ротенберг об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Без комментариев. Многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Лучший пример – Red Bull»
4сегодня, 11:31
Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»
сегодня, 10:42
Главные новости
Крис Дриджер: «Жизнь в России очень доступна по цене, особенно в Челябинске. Нам с женой это нравится»
8 минут назад
Ларионов о выборе игроками СКА песен, которые звучат после голов: «Не могу забирать у них элемент свободы. Я люблю классический рок»
116 минут назад
КХЛ. «Сибирь» принимает «Адмирал», «Салават» против «Автомобилиста», ЦСКА в гостях у «Сочи», «Торпедо» сыграет с «Ладой», «Шанхай» – с «Локомотивом»
2417 минут назадLive
Фетисов об идее пригласить США на Кубок Первого канала: «Игроки из НХЛ к нам точно не приедут. Их календарь – неприкосновенная священная корова, все расписано заранее»
137 минут назад
Крикунов о работе в 90-е: «Помню, одного парня взяли, может, сумел бы играть. А тут братва приехала, его хоп – и говорит: «Ты с нами остаешься»
2сегодня, 12:53
Овечкин, вероятно, купил Aurus Arsenal с номером 008. Минивэны выпускали для кортежа президента России и ранее не продавали частным лицам (PlatesMania)
9сегодня, 12:39Фото
Глотов о КХЛ: «Можно хоть 14 триллионов долларов прописать в контракте – толку мало. Правильнее всего – сделать 100% соглашений защищенными, хочешь расторгнуть – выплачивай как в НХЛ»
11сегодня, 12:16
Дриджер о России: «Дети постоянно на улице, никто не сидит в телефонах, все просто играют. Это круто видеть, я рос так в Канаде. Видно, что это сообщество, где ценится семья»
8сегодня, 11:56
Ларионов о молодежи СКА: «У Дишковского, Полякова и Короткого важная роль. В «Детройте» была «Грайнд-Лайн», перегрызали всех. Есть романтическая мысль, что все 4 звена должны быть разными»
6сегодня, 11:44
Ротенберг об акции «Шанхая» по замене атрибутики СКА: «Без комментариев. Многие компании ведут агрессивный маркетинг в бизнесе. Лучший пример – Red Bull»
4сегодня, 11:31
Ко всем новостям
Последние новости
Зарплата Вербы в «Сочи» – 8 млн рублей. Он может получить бонус в 7 млн, если наберет 15 очков в регулярке («СЭ»)
258 минут назад
Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
2сегодня, 11:15
Маркус Филлипс: «В СКА организация мирового уровня. Здорово было сыграть в «Ледовом», когда болельщики на нашей стороне. Видим поддержку, это феноменально»
сегодня, 10:42
Крис Дриджер: «Приехать в КХЛ и окунуться в русскую культуру – это здорово. Уже попробовал много блюд, ел борщ и блины. Много блинов. Они мне понравились»
2сегодня, 10:21
Верба подписал контракт с «Сочи» до конца сезона-2025/26
2сегодня, 09:55
Ги Буше о переводе защитника Гуляева в атаку: «Временная мера. Нам было необходимо добавить скорости, а Миша – скоростной игрок»
1сегодня, 08:59
Жамнов об игре «Спартака»: «Уже перепробовали и кнут, и пряник. Многим нужно что-то переосмыслить. Пошла тенденция, что мы пытаемся найти проблему в ком-то, а не в себе»
6сегодня, 08:48
Квартальнов о 3:4 от «Нефтехимика»: «Лидеры должны вести команду, но никого не нашлось. Некого мне выделить, все слились»
5вчера, 21:33
Гру о «Тракторе»: «Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я исправлю то, что должно быть исправлено»
27вчера, 21:20
Гришин о камбэке с 0:3 с «Динамо» Минск: «Неприятный счет после 1-го периода. В перерыве никто не паниковал, не думал, что это конец игры. Все вышли с боевым настроем»
3вчера, 21:11