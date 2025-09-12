Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»

Матвей Поляков заявил, что через месяц-два игра СКА выйдет на другой уровень.

В четверг клуб обыграл «Трактор » со счетом 5:2. Поляков забросил 1-ю шайбу за СКА.

– Впечатление от игры сложилось хорошее, потому что выполнили тренерскую установку, забили много голов. Игра удалась, мы рады.

– Какие эмоции от первого гола в КХЛ?

– Это самый классный момент, когда все начинается. А так, я раньше не забивал, что ли?

– Изменилась ли установка по сравнению с первыми двумя матчами?

– Улучшилась реализация. Мы больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень, – сказал нападающий СКА Матвей Поляков.