Поляков о СКА: «Реализация улучшилась, больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень»
Матвей Поляков заявил, что через месяц-два игра СКА выйдет на другой уровень.
В четверг клуб обыграл «Трактор» со счетом 5:2. Поляков забросил 1-ю шайбу за СКА.
– Впечатление от игры сложилось хорошее, потому что выполнили тренерскую установку, забили много голов. Игра удалась, мы рады.
– Какие эмоции от первого гола в КХЛ?
– Это самый классный момент, когда все начинается. А так, я раньше не забивал, что ли?
– Изменилась ли установка по сравнению с первыми двумя матчами?
– Улучшилась реализация. Мы больше сыгрываемся. Через месяц-два игра выйдет на совершенно другой уровень, – сказал нападающий СКА Матвей Поляков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
