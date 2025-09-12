Ларионов про матч-менеджмент с «Трактором»: «Когда ведешь в 1 шайбу, не хочется «сушить» игру, делать ее скучной. 3-й период начали немного «шейки» – трясло, 4-й гол дал запас уверенности»

Игорь Ларионов высказался об игре СКА в матче с «Трактором» (5:2).

– На второй перерыв команда уходила с преимуществом в одну шайбу. Каким инструментом матч-менеджмента пришлось воспользоваться, чтобы уверенно забрать третий период?

– Когда ведешь всего в одну шайбу, особенно в непростой ситуации, не хочется просто «сушить» игру, делать ее скучной, держаться за эти два очка. Мы к этому не готовы и не будем готовы, потому что это не плей-офф.

Мы полностью контролировали игру – с большим уважением отношусь к сопернику – но мы пропускали голы из-за индивидуальных ошибок, и это добавило нам нервозности. Я хотел успокоить ребят, чтобы они принимали правильные решения с шайбой – простые, но верные. Нельзя давать сопернику незаработанные шансы, но мы их подарили. Это и было сказано после второго периода.

Третий период мы начали немного «шейки» – народ трясло. Четвертый гол дал запас уверенности, и мы довели матч до победы. Таких матчей будет много, и мы должны гибридно к ним подходить: знать, где можно рисковать, а где надо сыграть просто.

Я надеюсь, мы не скатились на простоту. Мы все равно искали моменты, рисковали. Но хотелось бы меньше стресса – и у нас, тренеров, и у болельщиков, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.