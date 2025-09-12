Ларионов о тройках СКА: «Эксперименты будут продолжаться. Не хотим быть предсказуемой командой с неизменным составом. Будем мониторить каждого игрока, искать химию»
– Один из хороших моментов – быстрые атаки с ходу, четыре гола после них. Но при этом куда-то улетучилась игра в позиционных атаках, которая в предыдущих матчах была лучше. Как соблюдать этот баланс?
– Мы только что обсуждали это. Будут матчи, которые дадут полное удовлетворение, будут и разочарования. Это часть процесса.
Согласен, сегодня были потрясающие голы в быстрых атаках – они всегда яркие и запоминающиеся. Радует, что начинают работать все звенья. Это только начало. Мы хотели, чтобы каждый игрок, каждая тройка вносили свой вклад.
Позиционные атаки – это тоже важно, но здесь нужно понимать, с кем ты играешь. Мы хотим играть на высоких скоростях, чтобы игра была интересной, с обилием моментов. Будут и матчи против «автобуса», где придется играть позиционно.
Сегодняшняя игра показала, что моменты, которые мы наигрываем на тренировках, позволяют забивать такие красивые голы.
– Вы попробовали перемешать тройки, поставить молодых с опытными, но довольно быстро от этого отказались. После такой игры молодежной тройки есть ли смысл снова их разбивать?
– Эксперименты будут продолжаться. Мы не хотим быть предсказуемой командой с неизменным составом. Будем по ходу сезона и матчей мониторить каждого игрока, искать химию, кого-то добавлять, кого-то менять.
Вы правильно заметили: перед голом Короткого я перебросил к нему Дишковского, убрав Грималди к Плотникову и Локтионову. Это сработало.
Дай Бог, чтобы такие перемены работали и дальше. Мы будем искать, – сказал главный тренер СКА Игорь Ларионов.