Крикунов о том, кто заложил агрессивный стиль в КХЛ: «Североамериканцы. Гру, потом Ги Буше. Переход начался уже к их приезду, но они его ускорили, стало интереснее»
– А как считаете, кто из тренеров заложил агрессивный стиль в КХЛ: Разин, Козырев, Ларионов, американские тренеры?
– Североамериканцы. Бенуа Гру, наверное, потом Ги Буше в Омске. Думаю, это больше они сделали, что пошел такой хоккей. Конечно, уже к их приезду в КХЛ начался этот переход, но они его ускорили, поэтому стало интереснее смотреть.
Мне в прошлом году говорили, что посещаемость обогнала футбол. Лига стала более зрелищной, интересной, все время нагнетают.
– А за трендами на чемпионате мира следили?
– Там ничего особо нового нет. Мы перестроились, начали в более агрессивный хоккей играть. Это правильно еще почему? Потому что дети, играя вот так в атаке, быстрее созревают, становятся гораздо более интересными игроками.
Е-мое, у нас же детей заставляли откатываться! Все время играли эту «1-4», а ребенок же взрослеет, совершенствуется, когда он играет иначе, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.