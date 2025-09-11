Гру о 2:5 от СКА: «Мы дали им много шансов. Это как взять оружие и выстрелить себе в ногу. Нельзя совершать так много потерь с такой командой»

Бенуа Гру подвел итоги матча «Трактора» против СКА (2:5).

– У нас было достаточно моментов, но мы совершили много ошибок. Нельзя совершать так много потерь с такой командой, как СКА . Поэтому результат такой.

Я думаю, мы хорошо начали. Когда происходит любое событие, игра может поменяться. Вратарь соперника сыграл хорошо. Думаю, мы дали им много шансов. Это как взять оружие и выстрелить себе в ногу.

– Что с Григоренко?

– У него травма. Ожидаем, что он также пропустит следующую игру с «Сочи». Надеемся, что он выйдет раньше, чем ожидается.

– Не считаете, что играть в открытый хоккей против СКА было стратегической ошибкой?

– Это не было частью нашего плана, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .