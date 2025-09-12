  • Спортс
Гру о «Тракторе»: «Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я исправлю то, что должно быть исправлено»

Бенуа Гру высказался о выступлении «Трактора» в нынешнем сезоне.

В четверг клуб уступил СКА со счетом 2:5. 

– Какой «Трактор» сейчас – продолжение старого или что-то новое?

– 50 на 50. В межсезонье у нас прибавилось 10-11 игроков. Нет стабильности, нужно время. Те игроки, которые были, и те, которые присоединяются, должны найти свою игру. Лидеры не играют на лидерском уровне.

Сегодня игра была лучшая в плане катания, качества передач, но о работе с шайбой не могу сказать такого же.

– Три поражения в четырех матчах – это не то, чего ожидали от прошлогоднего финалиста. Как реагируете на это?

– Это не та команда, которая была в финале. Сейчас у нас 10 новых игроков. Я посмотрю и исправлю то, что должно быть исправлено, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
