Глотов о КХЛ: «Регламент сырой, недоработанный в части защиты хоккеистов. Как можно расторгнуть 5-летний контракт игрока с большой зарплатой так, что он получает лишь 25% за первый сезон?»

Василий Глотов считает регламент КХЛ сырым и недоработанным.

– Топ-3 самых удивительных событий межсезонья для вас?

– C возрастом я стал иначе на это смотреть. Понимаю, что игроки у нас практически не защищены. Я не говорю, что нужен профсоюз, и не собираюсь спорить с лигой о регламенте, но очевидно, что он сырой, недоработанный именно в части защиты хоккеистов. Каждое лето это всплывает, а в нынешнее межсезонье – особенно.

Для меня до сих пор стоит вопрос. Как можно расторгнуть пятилетний контракт игрока с большой зарплатой так, что он получает лишь 25 процентов за первый год, а четыре следующих просто обнуляются? Клуб по регламенту прав, претензий к нему нет. Но где логика?

Почему мы заявляем, что хотим конкурировать с НХЛ , а там давно действуют выкупы, а не расторжения – три на команду в любой момент срока? Выплачивается 2/3 от всей суммы, и срок выплат равен оставшимся годам, умноженным на два.

У нас же можно дать контракт на пять лет, а через сезон убрать человека. Тогда почему в обратную сторону так нельзя? В прошлом сезоне Тянулину или Бучельникову нужно было себя выкупить в декабре за 25 процентов и поехать играть, куда они захотят?

Мы хотим, чтобы лига развивалась, и это лето будет шагом к росту и, надеюсь, изменениям в регламенте. Новые изменения заставят иначе считать деньги, тщательнее анализировать подписания. Мы будем расти как лига, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .