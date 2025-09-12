Глотов о Ливо в «Тракторе»: «Здесь не стоит ждать, что он будет единственной звездой. Пусть Джош забьет не 49, а 30 голов, но если вместе мы выиграем Кубок Гагарина – это куда важнее»

Василий Глотов высказался о переходе Джоша Ливо в «Трактор».

– Как вы восприняли подписание Джошуа Ливо?

– Его приход стал для нас скорее неожиданностью. Он присоединился уже по ходу тренировочного лагеря. Понятно, что 49 голов за сезон просто так не забить – это показатель высокого мастерства.

Его адаптация проходит нормально. Джош – общительный парень, у нас сразу наладился контакт. Конечно, ему нужно время, новая команда, новая система игры, новые партнеры – это всегда требует терпения. В Уфе у него была совсем другая роль.

Думаю, здесь не стоит ждать, что он будет единственной звездой. Ливо сам это понимает. Пусть Джош забьет не 49, а 30, но если вместе мы выиграем Кубок – это куда важнее. Думаю, именно поэтому он выбрал «Трактор», ведь у нас более сбалансированный состав, – сказал нападающий «Трактора » Василий Глотов .